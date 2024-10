Caprile, gara speciale al “Castellani” per il portiere azzurro

Sarà una sfida dai mille significati quella che andrà in scena al “Castellani” domenica alle ore 12:30. Il Napoli di Antonio Conte sfiderà l’Empoli di Roberto D’Aversa. Una sfida, quella in Toscana che nasconde non poche insidie per i partenopei. Esposito e compagni sono reduci da un inizio di stagione esaltante. Gli azzurri toscani, infatti, hanno messo insieme, sin qui, 2 vittorie e 4 pareggi arrendendosi solo alla Lazio nell’ultimo turno di campionato disputato prima della sosta del campionato, gara in cui i biancocelesti si sono imposti in rimonta per 2-1.

Una sfida, quindi, tutt’altro che semplice per il Napoli con Conte che va a caccia di continuità. L’allenatore azzurro deve fare i conti con alcune defezioni come quella Alex Meret e quindi a difendere i pali azzurri ci sarà Elia Caprile. Per il portiere classe 2001 quella contro l’Empoli non sarà una partita come tutta le altre. Infatti, l’estremo difensore veronese, si ritroverà contro il suo recente passato. Con l’Empoli, infatti, Caprile ha esordito in Serie A e ha disputato con i toscani 23 partite e in 5 delle quali è uscito imbattuto. Un rendimento, quello di Caprile, che ha consentito all’Empoli di ottenere la salvezza in massima serie. L’esperienza in Toscana vissuta nella scorsa stagione ha consentito, di certo, a Caprile di crescere sia sotto il profilo tecnico che mentale. Un’esperienza che ha permesso a Caprile di convincere il Napoli di riportarlo “alla casa madre”.