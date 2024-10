Tramezzani: “Conte sta svolgendo un lavoro straordinario!”

L’attuale allenatore dell’Istria, Paolo Tramezzani, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la puntata odierna di Marte Sport Live.

Factory della Comunicazione

Il tecnico Emiliano si è soffermato in particolare modo sulla prossima sfida del Napoli sul campo dell’Empoli, ma ha anche parlato di alcuni singoli come Di Lorenzo, Raspadori e Conte.

Ecco le sue parole:

“Empoli-Napoli? Va presa con grande attenzione, non è partita facile, la pausa restituisce alcuni giocatori proprio a ridosso degli impegni di campionato ma Conte sa come richiamarli tutti alla causa azzurra e come addestrarli all’avversario. Serve vincere le prossime due prima del ciclo di ferro perché darebbe ulteriore morale, convinzione ed autostima al gruppo e all’ambiente e questo è fondamentale. Antonio sta svolgendo un lavoro straordinario, coinvolgendo tutti e riuscendo a recuperare calciatori che l’anno scorso erano in difficoltà, vedi Di Lorenzo ieri straordinario con la nazionale. Conte ha capito che doveva rifare le fondamenta della squadra e ha svolto un lavoro profondo e molto importante, ricostruendo dal sottoterra per creare un gruppo e una solidità nuovi. Per lo scudetto l’Inter è la più forte ma ha tanti impegni e potrebbe perdere terreno, il Napoli non disputando le coppe europee potrebbe essere avvantaggiato in tal senso. Raspadori? Giocatore adatto a Conte, legami reparti, fa un gran lavoro in fase di non possesso, è veloce. Troverà il giusto spazio nel corso del campionato. Un rinforzo sulla fascia sinistra potrebbe essere comprensibile, perché con la difesa a 4 forse qualcosa manca in quel ruolo. Cambio modulo? Non mi aspettavo che Conte avrebbe cambiato modulo così presto”.