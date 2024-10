Schwoch: “Empoli? Nessuna partita è semplice, ma il Napoli è il Napoli!”

La sosta per le Nazionali è sempre più vicina alla conclusione. Nel prossimo weekend la Serie A riprenderà il proprio cammino partendo dall’ottava giornata che vedrà il Napoli di Antonio Conte di scena al “Castellani” contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Della sfida in programma domenica alle 12:30 e del momento del Napoli ha parlato l’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch, intercettato dai microfoni del programma “Bordocampo” in onda su Radio Capri. Di seguito le sue parole:

Domenica alle 12.30 Empoli- Napoli: i toscani hanno iniziato bene, con marcia alta. Dopo la pausa il Napoli riparte da primo in classifica: cosa dobbiamo aspettarci dalla gara? La pausa può aver smorzato l’entusiasmo o si potrà ripartire da una serie di risultati positivi?

“Non so se si ricomincia con una striscia di risultati positivi, ma me lo auguro. Però sono convinto di una cosa: l’attenzione del Napoli sarà sempre alta in ogni partita. Ce la metterà tutta per vincerle tutte. Ripeto: non so se le vincerà tutte, ma non sbaglierà niente o quasi. Nessuna partita: sotto il piano dell’approccio alla gara. Non credo che la sosta abbia intaccato il Napoli sotto quest’aspetto.

E’ logico che dare continuità quando sei primo in classifica è importante. Vero è che il vantaggio è di pochi punti, ma è pure vero che le partite sono state poche: il Napoli non poteva avere 8 punti di vantaggio. E’ impossibile! Però è primo in classifica, è passato attraverso prestazioni importanti ed ha avuto una crescita costante. Sono convinto che sotto il piano dell’atteggiamento il Napoli non sbaglierà sicuramente.

Però affronterà una squadra che può dare fastidio e può dare grattacapi: sta facendo bene e non è rinunciataria. Ma il Napoli è il Napoli! Senza nulla togliere all’Empoli, i valori sono diversi.”

L’anno scorso vedevamo musi lunghi e facce che ostentavano il malessere di stare a Napoli. Quest’anno è arrivato Conte che ha fatto colloqui singoli con ciascun calciatore. Adesso c’era la possibilità per Simeone di andare al Torino, che tu conosci bene: ma il Cholito ha fatto capire di stare bene a Napoli e di voler rimanere nel progetto seppur alle spalle di Lukaku piuttosto che fare il titolare lì. Quale è stato il grande lavoro mentale che l’allenatore ha saputo fare in virtù di quelli che avrebbero potuto essere i disturbi esterni del mercato?

“Le regole! Le regole mettono apposto sempre tutto. Quando hai regole precise e i giocatori sanno che si fa in un determinato modo, è un grandissimo passo in avanti. L’anno scorso mi ricordo benissimo che appena iniziato l’anno c’era chi mandava a quel paese l’allenatore; chi diceva allo stesso allenatore come giocare; chi non era contento se veniva sostituito. Quando si inizia così, i segnali son sempre brutti. Io penso che Conte sin dal primo giorno abbia messo in chiaro le proprie idee ed il proprio progetto. Tutti l’hanno seguito e ne stanno traendo vantaggio: sia che giochi un minuto, sia che giochi un tempo.