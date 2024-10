Nazionale Femminile: in vendita i biglietti per Italia-Malta al ‘Tre Fontane’, tagliandi a prezzo simbolico!

Il 25 ottobre alle 18.15 a Roma la prima amichevole delle Azzurre, tagliandi in vendita nelle agenzie Vivaticket e su figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Venerdì apre la biglietteria di Italia-Spagna, in programma il 29 ottobre alle 18.15 a Vicenza

Sono in vendita i biglietti di Italia-Malta, la prima delle tre amichevoli che chiuderanno lo straordinario 2024 della Nazionale Femminile di Andrea Soncin, reduce dalla qualificazione all’Europeo in programma la prossima estate in Svizzera. La gara con la selezione maltese si disputerà venerdì 25 ottobre (ore 18.15) allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma, che torna a ospitare le Azzurre un anno e mezzo dopo la vittoria con la Colombia (2-1) nel match di preparazione al Mondiale del 2023.

I tagliandi, in vendita fino alla mezzanotte del giorno precedente, sono acquistabili nelle agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il costo è di 5 euro per entrambe le tribune (Est e Ovest), mentre Under 18 e Over 65 potranno assistere al match pagando solo 1 euro.

PREZZI DEI BIGLIETTI

– TRIBUNA OVEST/EST Euro 5

– TRIBUNA OVEST/EST RIDOTTO (U18 e OVER 65) Euro 1

* I biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai ragazzi nati dopo il 25 ottobre 2006. I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 25 ottobre 1959

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI/FIGC valide per il 2024 potranno fare richiesta di accredito martedì 22 e mercoledì 23 ottobre collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

DIVERSAMENTE ABILI. I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

ITALIA-SPAGNA. Aprirà invece venerdì 18 ottobre la biglietteria della gara con la Spagna campione del mondo, in programma martedì 29 ottobre alle 18.15 a Vicenza. I tagliandi per la partita del ‘Romeo Menti’ – dove la Nazionale Femminile proprio 10 anni fa sfidò la Spagna in un test terminato 0-0 – potranno essere acquistati fino al calcio d’inizio del match nelle agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il prezzo della tribuna Centrale è di 14 euro (1 euro per gli Under 18), mentre il biglietto dei Distinti sarà messo in vendita a 5 euro (1 euro per Under 18).

PREZZI DEI BIGLIETTI

– TRIBUNA CENTRALE Euro 14

– TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO (Under 18) Euro 1

– DISTINTI Euro 5

– DISTINTI RIDOTTO (Under 18) Euro 1

* I biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai ragazzi nati dopo il 29 ottobre 2006

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI/FIGC valide per il 2024 potranno fare richiesta di accredito giovedì 24 e venerdì 25 ottobre collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

DIVERSAMENTE ABILI. I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

ACCREDITI MEDIA. Sono aperte in via esclusiva sul sistema di accreditamento on-line FIGC figc.getyourevent.online le operazioni di accreditamento media per assistere alle due amichevoli. Sarà possibile accreditarsi fino alle ore 18 di mercoledì 23 ottobre.