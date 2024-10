Napoli, previsto per oggi il rientro dei primi nazionali

In questi giorni, dopo gli impegni nazionali, le squadre si ricompatteranno, così come il Napoli, che attende per oggi il rientro dei primi nazionali come sottolinea il Corriere dello Sport. “La squadra avverte l’entusiasmo della città, Conte non vuole deludere i tifosi. La rosa, intanto, sta per affollarsi. Oggi torneranno i primi nazionali, come gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, impegnati ieri nella sfida di Udine contro l’Israele. Sempre ieri hanno disputato le ultime gare anche Kvaratskhelia, Ngonge e Anguissa, di rientro in Italia e pronti a unirsi ai compagni. Viaggio più lungo per Frank dall’Africa, reduce dalla sfida vinta con il Camerun contro il Kenya ieri pomeriggio alle 15 italiane a Kampala. Oggi ultimi impegni per Gilmour (pronto all’esordio da titolare domenica in campionato), McTominay, Rrahmani e Rafa Marin”.

