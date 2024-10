Monti: “Kvara sta dando grande disponibilità a livello difensivo”

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono innamorato di Kvaratskhelia e non faccio testo, ma se mettiamo sul banco degli imputati gente come Kvaratskhelia e Lukaku che forse non sono nel miglior momento della carriera allora siamo alla frutta. Kvaratskhelia sta facendo qualcosa di diverso dagli altri anni, sta dando una grande disponibilità a livello difensivo, si trova a fare spesso il quarto di centrocampo oppure fa la seconda punta giocando spalle alla porta. Questa però per lui è anche una grandissima opportunità di crescita. La vera forza di Kvaratskhelia è la continuità di rendimento, l’anno scorso è stato tra i migliori e faccio fatica a criticarlo. Da sottopunta può puntarti a destra o a sinistra, diventa imprevedibile in quella zona. Se andasse via sarebbe per farlo in un top club. McTominay e Neres? Napoli viene visto come un prospetto da qui ai prossimi tre anni in cui ci sarà Conte”.

