Italia-Israele, poker azzurro: i voti del Cds

L’Italia batte 4-1 Israele a Udine. Gli azzurri sorridono nella notte del Friuli, la banda spallettiana gioca, segna e si diverte grazie alle reti di Retegui su calcio di rigore, alla doppietta di Di Lorenzo, capitano per l’occasione e al gol di Frattesi. La Nazionale sembra aver imboccato la strada giusta per arrivare al Mondiale del 2026.

Di seguito i voti del Cds:

Spalletti (ct) 7

Un’altra conferma: la sua nuova Nazionale convince, ha un piede ai quarti di Nations e fra le teste di serie del sorteggio Mondiale. E pensare che quattro mesi fa…

Vicario 5,5

L’emozione della prima ufficiale (la seconda in azzurro) nella sua Udine. “Vic Venom” suda freddo sul tiro di Gloukh, facile sul centrale di Madmon. Rivedibile sul gol beccato, anche se Baltaxa lo disturba.

Di Lorenzo 7,5

Fregiato dei gradi, lancia Retegui, poi Dimarco, sbaglia pochissimo sia in fase di copertura che di impostazione. Si regala la prima doppietta nazionale a suggellare finalmente una notte azzurra da top dopo tante amarezze.

Bastoni 7

Ha senso di anticipo, della posizione, sa quando accorciare e staccarsi, completo ovunque Spalletti gli chieda di giocare.

Calafiori7,5

Più centrocampista offensivo che esterno di difesa, si sovrappone anche a Dimarco, va sostituirsi a Fagioli incastrato fra gli israeliani, suo il “third pass” (suggerimento per l’assist decisivo, lo abbiamo importato dagli sport Usa) sul 3-1. Fenomenale.

Cambiaso6,5

Non molla un pallone, un centimetro, un contrasto, si spinge molto in attacco, lasciando Frattesi in copertura. Dà sostanza alla manovra azzurra.

Frattesi7

Se c’è da segnare, chi meglio di lui: terza rete in quattro partite di Nations, bomber di Spalletti. D’intesa il suggerimento per Retegui, con il quale dialoga e alterna i movimenti davanti alla porta avversaria.

Buongiorno (42’ st)sv

Fagioli5

Perde un pallone velenoso che Gloukh spedisce di poco fuori, poi lascia lì altri due palloni. Fatica ad entrare in partita, non ha molto spazio, chiuso nella gabbia costruita da Israele.

Ricci (1’ st)6,5

Entra con un altro piglio rispetto al compagno, anche in termini di aggressività.

Tonali 6,5

Poco appariscente, ma la sostanza è inversamente proporzionale: riesce a spezzare la partita con i suoi strappi, si guadagna il rigore che ci mette la strada in discesa

Dimarco7

Inesauribile punto di riferimento per tutte le manovre d’attacco, lo cercano Raspadori, Di Lorenzo, lui risponde sempre presente. E’ la costruzione che ci piace di più.

Udogie (29’ st)6,5

Partecipa con costrutto (suo l’assist per il bis di Di Lorenzo) alla vittoria.

Raspadori7

Galleggia fra centrocampo e attacco, ovunque c’è lui: fa movimento e crea spazi, partecipa alla manovra e chiude, ispira e costruisce. La punizione del 2-0 è una pennellata d’autore.

D. Maldini (29’ st)6

L’emozione è negli occhi di papà Paolo e di mamma Adriana. Lui ricambia innescando Udogie sull’azione del 4-1.

Retegui6

A tu per tu con Glazer, si fa murare il piattone destro ma le movenze sono quelle giuste: spreca ancora due occasioni prima di battere un rigore da cineteca. Attaccante completo, difende palla, lavora per la squadra, oltre che per se stesso. Per fortuna c’era papà Carlos…

Lucca (39’ st)sv

Altro esordiente spallettiano.