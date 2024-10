“Empoli-Napoli? Non è mai facile scendere in campo dopo le soste”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca.

Di seguito, un estratto dell'intervista.



Una buona nazionale, ieri, ed uno straripante Di Lorenzo…

“Ottime risposte arrivano dalla nazionale che ha confermato quanto di buono visto nelle partite di settembre. Prestazione sontuosa da parte di Di Lorenzo che con la fascia da capitano sigla una doppietta contro Israele, giocando in una difesa a tre. Un giocatore del suo calibro è imprescindibile sia per il Napoli che per la nazionale ed in questo inizio di stagione sta ribadendo fortemente la sua importanza con prestazioni di altissimo livello”.

Cosa si aspetta da Empoli–Napoli?

“Sarà una partita particolare, non è mai facile scendere in campo dopo le soste, con i tanti nazionali che hanno giocato in giro per il mondo, alcuni dei quali rientreranno proprio a pochi giorni dalla sfida con l’Empoli. La squadra toscana sta giocando bene e si sta dimostrando un avversario ostico per chiunque, difatti la prima sconfitta del suo campionato si è materializzata solo la scorsa giornata di campionato in casa della Lazio. Inoltre, bisogna fare i complimenti alla società toscana per aver puntato sulla coppia Esposito-Colombo, che ben si sta comportando, senza contare il percorso di maturazione di Fazzini, un altro talento italiano che si sta mettendo in mostra. L’Empoli sarà un avversario da non sottovalutare per il Napoli anche perché in queste prime giornate l’undici di D’Aversa ha dimostrato un’organizzazione difensiva di assoluto spessore, basti pensare che l’Empoli ha subito solo 4 reti in campionato, ed in questo contesto difensivo mi piace esaltare le prestazioni che sta offrendo Ismajli, un difensore che è cresciuto tanto in questi anni in Italia”.