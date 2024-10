Empoli-Napoli, il settore ospiti verso il sold-out

Antonio Conte non è il solo a lavorare per preparare al meglio la trasferta che vedrà il Napoli impegnato sul campo dell’Empoli. Anche i tifosi partenopei si stanno organizzando per sostenere la propria squadra nella gara in programma domenica alle ore 12:30. Con la sosta per le nazionali ormai alle spalle gli azzurri e i proprio tifosi si apprestano a riprendere il cammino in campionato. In occasione della sfida del “Castellani”, infatti, i sostenitori del Napoli saranno protagonisti di un vero e proprio esodo, come riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“. Nonostante qualche intoppo legato al sistema telematico, i tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti potrebbero essere polverizzati nel giro di poco tempo. La vendita dei biglietti per il settore dedicato ai tifosi del Napoli è partita ieri alle ore 16 come reso noto dall’Empoli attraverso un comunicato. A disposizione dei supporters partenopei ci saranno oltre 4 mila posti che potrebbero essere occupati in toto. Si prevede, infatti, un sold-out. Un dettaglio non di poco conto per una sfida delicata per la squadra di Conte che sfiderà un Empoli che ha cominciato questa stagione con dei risultati sorprendenti.

