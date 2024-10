CdS – Lukaku, il talismano azzurro, ecco perchè

Il Campionato riprenderà in questo fine settimana, e per il Napoli sarà la volta dell’Empoli, al Castellani, domenica prossima alle 12,30. Il tecnico si affiderà sicuramente ai titolari, tra cui Lukaku, il talismano azzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “E pensare che non è andata in scena la migliore versione di Lukaku: non è ancora in forma, non ha ancora raggiunto la condizione atletica ottimale. Ma più si sottolinea questo aspetto – oggettivo -, più lui continua a produrre: rischia di diventare un tormentone, ma forse in termini d’incisività e d’impatto ormai è quasi un talismano. Napoli è già innamorata: il dopo Osimhen sarebbe stato arduo per tutti, per usare un eufemismo, ma Romelu finora ha trasformato le difficoltà in gol e assist. Una sola, se vogliamo, la partita davvero grigia di questo avvio di stagione e di terza tappa italiana dopo quelle con l’Inter (tre stagioni) e la Roma (una): a Torino con la Juve contro lo sfortunatissimo Bremer, implacabile marcatore prima del grave infortunio rimediato a Lipsia in Champions”.

