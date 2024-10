Amoruso, ex calc.: “Lukaku? Conte sa come farlo lavorare”

L’ex calciatore, Nicola Amoruso, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Lukaku? La preparazione con Conte conta non poco e questo tempo delle nazionali servirà a lui per tornare in forma e per tornare a ritrovare la brillantezza che ancora gli manca. Ancora non abbiamo visto le sue qualità, Conte sa come farlo lavorare e il calciatore stesso sa che può essere importante anche per la nazionale se fa una preparazione fatta per bene. Ngonge? Conte non dubita delle qualità di questo calciatore, ma se gli ha dato poco spazio è per una questione di motivazioni e la nazionale può essere importante. Ngonge ha qualità, è forte tecnicamente e ci sta bene nel Napoli, ma deve ritagliarsi il suo spazio. Sono certo che fa parte dei piani di Conte, forse c’è solo bisogno di un po’ più di tempo. Raspadori? In nazionale c’è un po’ di problemi con gli attaccanti, quindi trovare spazio nell’Italia è più facile che farlo nel Napoli. Non è il giocatore che può essere indispensabile per Conte, ma di Raspadori mi piace il fatto che entri sempre bene a gara in corso. Nelle squadre come il Napoli la differenza può farla chi entra e sono certo che anche lui darà il suo contributo. Aumentare i cambi da 5 a 6? C’è un problema di quantità di partite, gli infortuni sono all’ordine del giorno e se questo può far riposare chi gioca tanto ben venga. Da 5 a 6 non cambia moltissimo”.

