Alessando Budel: “Non si può fare a meno di Lobotka“

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, cronista Dazn ed ex calciatore dell’Empoli.

Di seguito, un estratto dell'intervista.



Si può fare a meno di Lobotka?

“No, non si può fare a meno di Lobotka. Anche l’anno scorso, nonostante le mille difficoltà, ha fatto davvero bene. Magari non prende l’occhio, ma fa davvero bene e fa giocare gli altri molto bene. É un classico centrocampista, in un centrocampo a 3 é insostituibile. Quindi, no, il Napoli non può fare a meno di Lobotka”

Su McTominay?

“McTominay forse è stato tra i più prorompenti in Italia. É stato tra i migliori acquisti dell’intera Serie A. Permette di fare le 2 fasi con grandissima qualità ed ha un ottima tecnica. Davvero un grande centrocampista, mi piace moltissimo. Si nota che viene da un campionato straniero, un campionato di gamba”

Un commento sulle ultime prestazioni di Kvara, non ricche di azioni offensive?

“Kvara alla lunga riuscirà a farsi vedere anche in fase offensiva. I gol arriveranno, ma, in generale, il suo standard è rimasto elevato. Forse, non si nota tanto perché c’è McTominay che si alza molto e lo copre, ma, comunque, credo che alla lunga uscirà”

Su Lukaku?

“Lukaku ha un corpo imponente. Quindi, ancora deve entrare in forma, ma già si è messo in mostra alla grande. Ha già fatto diversi gol, ma soprattutto assist. Perché sì, finora lo abbiamo visto molto fraseggiare con i compagni, sia per una richiesta di Conte, sia perché ancora non è al massimo della forma”

Chi sono le 4 favorite per lo Scudetto?

“Napoli, Inter, Milan e Juve in ordine. A livello di organico l’Inter ha qualcosa in più, ma il Napoli il gap lo colma con l’asse delle coppe. La settimana tipo potrà fare la differenza”