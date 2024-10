Week end libero dal calcio e De Laurentiis si dà ai…matrimoni!

Un ruolo insolito per i patron azzurro,. Nel week end libero da impegni calcistici, il patron si è dedicato ai…matrimoni! La fascia tricolore al petto, una rosa bianca nell’occhiello e ildi quelli che sono diventati due carissimi amici, scrive il CdS. “Il matrimonio tra Roberta Congiu e Andrea D’Agostino, amico del presidente del Napoli oltre che manager di Coca-Cola. [,..] In abito e occhiali da sole,«Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli – ha detto -, è questa forse l’occasione giusta per confessarci qualcosa? Non hai nulla di cui vergognarti e confessare davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all’età di 8 anni ti hanno visto girovagare per i corridoi della tua casa con una maglietta a strisce bianche e nere: Udinese?Nella vita si possono commettere degli errori, eh»[…] Tra i presenti al matrimonio in Brianza, così come nelle foto di rito con De Laurentiis e la coppia,Il croato, ex centrocampista dell’Inter, ora gioca in Arabia Saudita per l’Al Nassr, squadra in cui c’è anche Cristiano Ronaldo: ieri ricopriva l’importante ruolo di testimone dello sposo, di cui è grande amico.”