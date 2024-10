Nations League: Italia/Israele 4-1, doppietta di Di Lorenzo

In un’atmosfera surreale per una partita di calcio, in uno stadio, quello di Udine, con finanche i cecchini, l’Italia batte Israele per 4-1 ed è in testa nel girone di Nations League. Inizio non proprio spumeggiante per i ragazzi di Spalletti, ma poi arrivano diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Al 41′ il rigore che Retegui mette a segno. Poi Di Lorenzo sigla il 2-0. Israele prova ad accorciare con la rete al 66′ di Abu Fani, ma non basta: vanno ancora a segno Frattesi e Di Lorenzo, per il definitivo poker. Terza vittoria in quattro gare e 10 punti in classifica.

Factory della Comunicazione

Italia-Israele 4-1: Retegui 41′ (rig.), Di Lorenzo (54′), Abu Fani M. (66′), Frattesi (73′), Di Lorenzo (79?)

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli (46′ Ricci), Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. CT: Luciano Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Kanichowsky (46′ Jaber), Abu Fani, Haziza; Don Peretz, Gloch; Madmon. CT: Ben Shimon

Arbitro: de Burgos (Spagna)

Ammoniti: Cambiaso (I)