Fedele: “Il Napoli può dire la sua, ma non paragoniamo Osimhen a Lukaku!”

Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte: “In casa Napoli è un momento nel quale, giustamente, c’è una certa euforia. Al di là del ‘pompiere’ Conte, bisogna dire le cose come stanno: il Napoli – ha detto il dirigente sportivo nel corso di Forza Napoli Sempre – ha, più degli altri, delle alternative di lusso, di quelle che mancano anche all’Inter, soprattutto davanti. Chi ha questi tipi di giocatori, oggi, vince. Il Napoli, se sa gestire e non si fa prendere dalla smania nelle prossime cinque partite, può davvero dire la sua. Il Napoli ha tanti giocatori che saltano l’uomo. Differenze tra Osimhen e Lukaku? Sono due giocatori diversi. Conoscendo lui ed Oriali, però, se il presidente avesse detto che Osimhen poteva restare a disposizione, Conte avrebbe deciso di confermarlo. Cosa avrebbe risposto, secondo voi? Solo un folle l’avrebbe venduto. Osimhen ci starebbe bene, in questa squadra? E’ uno degli attaccanti più forti al mondo, insieme ad Haaland e Kane: vince le partite da solo. Senza Osimhen il Napoli non avrebbe vinto lo scudetto. Lukaku ha segnato tanto, finora? Ma ha fatto un gol contro un non portiere contro il Parma un altro su errore del portiere del Cagliari e uno su rigore…Volete davvero mettere Lukaku e il nigeriano?! Non sto seguendo le partite di Nations League in questi giorni perché sono partite di poco conto, per il livello espresso in campo. Semmai, in questo periodo guardo la Serie C, perché più interessante”.

Factory della Comunicazione