Fasce laterali azzurre: torna in auge il nome di Dedic

“Il Napoli non ha mai smesso di pensare a nuovi rinforzi per le corsie laterali, per dare a conte le alternative giuste nei ruoli fondamentali per il suo sistema di gioco”, scrive TMW. “Conte cerca elementi in grado di essere incisivi anche in fase offensiva. In questo senso, è tornato in auge il nome di Amar Dedic. Il terzino bosniaco del Salisburgo è stato uno degli obiettivi dei partenopei in estate ed è di nuovo sui taccuini in vista del mercato di gennaio. Ventidue anni, Dedic è cresciuto nelle giovanili dello Sturm Graz ma è entrato a 13 anni nel settore giovanile del club della Red Bull. Da tre stagioni è in prima squadra (già 15 presenze in Nazionale) e nella scorsa ha mostrato ottimi numeri: 31 partite tra campionato, coppa nazionale e Champions League, con cinque reti e cinque assist a referto. Gioca prevalentemente a destra ma può essere impiegato sulla fascia opposta e all’occorrenza anche al centro della retroguardia. Una duttilità che piace molto”

