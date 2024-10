Entusiasmo azzurro, altri due pienoni. Domenica trasferta in Toscana migliaia di tifosi con la capolista. Da oggi i biglietti

Partirà oggi alle 16 la vendita dei biglietti per i due settori dello stadio Castellani riservati ai tifosi del Napoli. L’Empoli ha messo a disposizione quasi quattromila posti per i napoletani che saranno divisi tra la Curva Sud e la Tribuna Laterale Sud. La partita in programma domenica alle 12.30, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, non è stata inserita tra quelle a rischio dall’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive. Una buona notizia per i tanti sostenitori del Napoli pronti a raggiungere la Toscana dopo le restrizioni contro l’Hellas Verona (che coinvolse tutti i residenti in Campania) e quelle annunciate solo in extremis, con biglietti e viaggi già prenotati in largo anticipo, per lo Stadium di Torino per i residenti di Napoli e provincia. Dalle 16 di oggi e fino alla mezzanotte di domani la vendita sarà dedicata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card. Dalle 10 di mercoledì, invece, si procederà con la vendita libera. A disposizione dei tifosi del Napoli 3.100 posti per la Curva Sud (prezzo del biglietto 35 euro più commissioni) più 767 posti della Tribuna Laterale Sud (50 euro più commissioni). Un doppio settore a disposizione dei napoletani che arriveranno in massa. Non è difficile prevedere il pienone e la caccia al biglietto con vendite destinate a concludersi nel giro di pochissime ore. C’è voglia di viaggiare e di accompagnare la squadra capolista del campionato italiano. Fonte: CdS

