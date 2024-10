Conte e D’Aversa amici da sempre, ma non domenica alle 12.30

Elisabetta e Claudia sono le mogli di Antonio Conte e Roberto D’Aversa. E sono amiche da vent’anni quasi. E, quindi, sono amici anche i mariti. E si somigliano, scrive Il Mattino. “Perché anche D’Aversa è un martello, un maniaco, uno che massacra ogni giorno in allenamento, che non crede nel possesso di palla esasperato per vincere le partite. Un guru per i calciatori, come lo è Antonio. Il fatto che sia pure il padrino della figlia, non lo renderà molto più mansueto domenica all’ora di pranzo. «Ci sono due momenti dell’anno in cui non andiamo d’accordo: quando ci affrontiamo sul campo». Non succedeva da Parma-Inter (1-2) nel 2021. Lo scorso anno Conte è stato più volte al campo di allenamento di Lecce per vedere i suoi allenamenti approfittando della pausa che si era regalato. Prima D’Aversa era stato suo ospite a Londra, all’Enfield Training Centre, il centro sportivo del Tottenham. Un legame grande come una casa e che la rivalità scalfirà per novanta minuti più recupero.”

Factory della Comunicazione