CdS – Anche contro il Lecce sarà sold out al Maradona

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, il Napoli affronterà l’Empoli in trasferta, ma subito dopo sarà la vota del Lecce al Maradona, ed allo stadio di Fuorigrotta sarà di nuovo sold out come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il sold-out è ormai divenuta un’abitudine. Ci sarà il classico tutto esaurito anche per la prossima gara al Maradona contro il Lecce in programma sabato 26 ottobre alle ore 15. Da oggi alle 12 partirà la vendita libera ma, come per le precedenti sfide a Fuorigrotta, molti settori sono già esauriti – con prevendite partite martedì scorso – e dunque restano pochissimi posti a disposizione per chi non ha sottoscritto la Fidelity Card. Già introvabili da giorni i biglietti per Curve superiori e Distinti, in esaurimento anche Tribuna e Curve inferiori. A due settimane dalla partita sono numeri che testimoniano ancora una volta la passione della città e l’adrenalina dell’attesa per il prossimo appuntamento in casa”.

