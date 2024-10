Castelvolturno riapre domani col rientro dei nazionali azzurri, ultimo sarà l’uruguaiano poco in campo. Ecco perchè

Fissata per domani la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro l’Empoli. Ieri e oggi riposo per i calciatori del Napoli nel fine settimana di stop per gli impegni delle nazionali. Si riprenderà a correre preparando la sfida del Castellani tra le prime valutazioni di formazione e il gruppo che tornerà ad affollarsi. Conte attende il rientro dei primi nazionali che saranno Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, in campo questa sera a Udine per Italia-Israele. Tra i primi a fare rientro a Castel Volturno anche Ngonge, col Belgio in campo questa sera contro la Francia, Kvaratskhelia (alle 18 Georgia-Albania) e Lobotka, impegnato in Azerbaijan-Slovacchia (ore 18). In campo nel pomeriggio anche Anguissa per la nuova sfida al Kenya. Domani saranno protagonisti Gilmour, McTominay, Rrahmani e Rafa Marin. L’ultimo a rientrare sarà Olivera. Il terzino uruguaiano, scontata la squalifica di tre turni dopo gli scontri con la Colombia in Coppa America, può tornare in campo contro l’Ecuador, ma si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì, dunque il suo rientro in Italia – considerato il lungo viaggio di ritorno – è previsto a pochi giorni della sfida di Empoli. Scalpita al suo posto Spinazzola, presto sarà tempo di scelte. Conte rifletterà sulla formazione (tra certezze, come Lukaku rimasto in Italia per ritrovare la miglior condizione, e possibili dubbi) anche in vista delle prossime cinque gare racchiuse in tre settimane, dal 20 ottobre al 10 novembre, prima della nuova sosta. Da valutare le condizioni di Meret, che prosegue nel suo lavoro di recupero.

Fonte: Cds