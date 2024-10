Zola su Maradona: “Nel privato appariva umile e semplice. La prima volta che mi ha visto?”, il racconto

Gianfranco Zola, ex calciatore ha parlato dal palco dell’Auditorium Santa Chiara a Trento per il Festival dello Sport, dove fra le altre cose ricorda il suo arrivo al Napoli, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Gianfranco Zola (“the magic box” per i tifosi del Chelsea) dalla Nuorese alla Torres, poi Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari ripercorre la sua carriera sul palco dell’Auditorium Santa Chiara a Trento. Con tanto amore per la Sardegna: “È sempre stata presente perché l’identità deve essere forte per aiutarti a navigare in acque difficili. Crescere in un paese piccolo come Oliena, 7 mila abitanti, mi ha dato una identità forte e dei valori che mi hanno aiutato ad affrontare i momenti in cui le mie credenze e le mie capacità sono state mese in discussione”. Sul calcio: “Ho cominciato a frequentare gli allenamenti a 3 anni, mio padre era il presidente della squadra del paese, il calcio ha fatto subito parte della mia vita”.

Factory della Comunicazione