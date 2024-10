Rinnovo Kvaratskhelia: Napoli ed entourage sempre al lavoro

Sembra che la questione sia ancora lontana dall’ happy ending. Il Napoli non teme lo strappo, i rapporti sono buoni, si discute, ma la quadra ancora non c’è. Pare non ci sia particolare fretta, visto che, in riferimento a Khvicha Kvaratskhelia c’è in essere un contratto ancora lungo. Il Corriere dello Sport, in merito, scrive: “Ha il fuoco negli occhi e nelle vene, lo si vede quando gioca e ancor di più quando è stato sostituito. In attesa di trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel lontano 2027. Lui non ha mai alzato la voce, ci sono il suo entourage e il Napoli al lavoro per far sì che rimanga ancora a lungo, a patto che siano tutti contenti. L’offerta degli azzurri è di 5 milioni di euro all’anno”.

