Mario Rui c’è ma è come se non ci fosse: a gennaio verrà definito il suo futuro

La Gazzetta dello Sport scrive così sulla situazione Mario Rui a Napoli:

Nel Napoli di Antonio Conte – inizialmente con la difesa a tre – il quinto di sinistra, come si dice in Accademia, non può essere Mario Rui, che finisce sul mercato, ma per modo di dire: chiamano – o così raccontano – dal Brasile (il San Paolo) e dalla Turchia (Istanbul Basaksehir), dalla Spagna (il Villarreal) e dalla Francia (il Nizza e il Lille) ma per ogni proposta c’è pronto un bel no, secco, che non ammette indugi.

A gennaio si vedrà. Mario Rui finisce fuori rosa, si allena a parte, sente sfilare il venticello caldo nella Pineta di Castel Volturno, vede i suoi amici con cui un anno e tre mesi prima festeggiavano il titolo di campioni d’Italia arrivare quando lui sta uscendo dal Centro Sportivo ed avverte sbattere i cancelli: è fuori dal Napoli e quando il 2 ottobre, rientra, standosene in gruppo, è sempre e comunque un “intruso”. Nella lista che si consegna in Lega prima che comincino le danze il suo nome non è mai stato inserito – lo sapevano tutti, anche lui – né accadrà: ma i regolamenti vanno assecondati, lui ne ha chiesto il rispetto e l’unica concessione che gli viene fatta dal Napoli è, ovviamente, l’allenamento collegiale.