Spagna incredula: si chiede perchè Rafa Marin non giochi

Si chiedono come sia possibile. In Spagna sono increduli dinanzi al fatto che Rafa Marin non solo non giochi, ma non abbia ancora esordito in Serie A. Conte, comunque, ha sempre avuto parole di stima per il difensore. Scrive Marca.

A Vitoria ha fatto talmente bene – ha collezionato 35 presenze ed è stato il decimo giocatore della Liga con il maggior numero di passaggi (129) riusciti – che il Napoli ha deciso di pagare 12 milioni di euro per il suo acquisto, anche se il Real Madrid, conscio della crescita dell’U21, ha voluto una clausola di recompra da 25 milioni di euro nel 2026 e 35 milioni nel 2027″.

Quindi…”è ancora più sorprendente che Rafa Marín non abbia ancora esordito in Serie A: è stato in panchina in tutte e sette le partite disputate finora. Conte, che non ama i cambiamenti, rimane fedele al trio Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno o al duo Rrahmani-Buongiorno, a seconda che giochi a tre o a quattro.”