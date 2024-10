Sorride Raspadori, squalificato Pellegrini, tocca a Jack in Nations League

Il sorriso, a Jack Raspadori, glielo fa tornare Luciano Spalletti.

Factory della Comunicazione

L’uomo che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, si affida al falso nove nella gara di Nations League di lunedì tra Italia e Israele.

A Udine, luogo magico sia per Spalletti che per Giacomo perché è in quello stadio che il Napoli ha conquistato la certezza aritmetica dello scudetto, Il centravanti napoletano tornerà a essere titolare, dopo i pochi minuti in campo in campionato, alle spalle di Lukaku. Nonostante anche la passata stagione non abbia brillato

Ma i numeri di Giacomo Raspadori nella stagione 2024-25 con il Napoli sono tristi. Appena 337 minuti giocati, di cui 194 in campionato e 143 nelle due gare di coppa Italia. Attaccante senza posto fisso, ma più in generale senza un posto in campo. Questo perché con Antonio Conte c’è un solo punto fermo lì davanti: Romelu Lukaku. E Jack? Sta a guardare, ma senza mai alzare la voce per impiego, Spalletti non ha mai lasciato a casa l’attaccante che nel 2022 ha voluto al Napoli. E che De Laurentiis ha pagato al Sassuolo 35 milioni di euro.

Fonte: Il Mattino