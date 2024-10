Questione di…gambe: McTominay corre come Forrest Gump!

Il leader della Serie A con quasi 12 km percorsi di media a partita. E, oltre a dare ritmo, aggressività e intensità, lo scozzese sa fare anche gol. Sul CdS si legge:

«Sono un po’ stanchino» disse Forrest Gump. Una frase che per ora Scott McTominay non ha mai pronunciato e forse mai lo farà nonostante corra come il celebre personaggio cinematografico interpretato da Tom Hanks. Instancabile, Scotty, come lo chiama il suo amico e compagno di squadra Billy Gilmour. Corre e non fa una piega, ha riserve d’ossigeno infinite e ora che i chilometri percorsi vengono registrati, se ne stanno accorgendo tutti delle capacità atletiche, oltre che tecniche, del centrocampista arrivato in estate dal Manchester United per 30 milioni di euro. Era prevedibile, del resto, guardando le sue prime partite, soprattutto le tre da titolare che finora McTominay ha messo a referto. Un tuttocampista, capace di navigare il campo a più velocità, in lungo e in largo, tanto che ad oggi, dopo 7 giornate di campionato, è primo per la media dei chilometri percorsi in Serie A: 12,815 km con la Juventus, alla sua prima da titolare, 12,353 contro il Monza e 12,4 nell’ultima prima della sosta contro il Como per una media di 11,911 a partita. Alle sue spalle, sul podio di quelli che corrono di più, ci sono Remo Freuler del Bologna (11,742) e a Robin Gosens della Fiorentina (11,730).