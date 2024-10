Meret non ancora al meglio. Tocca ancora a Caprile

In allerta. Come sempre. È il destino di un calciatore, ancora di più di un portiere che nel calcio ha fatto sempre un ruolo a… parte, a maggior ragione poi se sei il secondo che da qualche settimana si è preso le chiavi della porta del Napoli per via dell’infortunio capitato ad Alex Meret . Figuriamoci poi se alla ripresa del campionato dopo la sosta si va a giocare in casa della squadra con cui hai esordito in massima serie ed hai anche conquistato una salvezza ancora più bella perché sofferta. Sono i mille pezzi di un puzzle che sembra sia stato preparato apposta per Elia Caprile : al Castellani di Empoli potrebbe toccare nuovamente a lui nel caso in cui Meret non avesse smaltito completamente i postumi dell”infortunio all’adduttore della coscia sinistra (distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra) patito il 21 settembre alla mezzora del primo tempo nella sfida allo Stadium contro la Juventus. Da quel momento, i pali della porta del Napoli sono stati affidati al 23enne estremo difensore nato a Verona ma con il sangue partenopeo che gli scorre nelle vene.