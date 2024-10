G. Fedele: “Kvara deve assolutamente rinnovare, ma alla fine andrà via da Napoli”

Gaetano Fedele, agente di calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“La problematica degli ingaggi è l’ultimo ostacolo da superare per poter dire che sia cambiata la mentalità, per dare continuità di progetto c’è bisogno di superare il monte ingaggi che ci si è preposto. Kvaratskhelia? Per me c’è bisogno che assolutamente il georgiano firmi il rinnovo, ma si può fare un discorso diverso sulla clausola rescissoria. Ci vorrà una clausola rescissoria più bassa ed un ingaggio più elevato per l’attaccante. Oggi Kvaratskhelia dovrebbe guadagnare quanto Lukaku e al suo agente conviene perchè allungando il contratto, quando un club me lo chiede deve offrire 10 rispetto ai 6 che prende. Prima o poi Kvaratskhelia dovrà andar via, se non è adesso sarà tra un anno, ma andrà via”.