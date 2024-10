Padovan: “Napoli prima rivale dell’Inter per lo scudetto. McTominay può arrivare ai livelli di De Bruyne”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

La Juventus sta soffrendo ovunque, meno che in Champions. E' l'unica italiana a punteggio pieno, ma le fatiche e gli infortuni sono costi salatissimi da pagare in campionato e lo stiamo vedendo con Bremer e Koopmeiners. In questo il Napoli ha un vantaggio clamoroso rispetto alle altre: non hai infortuni extra, hai possibilità di riposare e hai sempre le energie al pieno. Se Koopmeiners non dovesse recuperare contro l'Inter sarebbe un guaio vero.

E già contro la Lazio mancherà anche Conceicao… Non è una bella notizia per Motta. L’Inter ha una squadra un po’ vecchia lì dietro e che non si sta ripetendo. Pavard, Acerbi e gli altri non stanno facendo bene. E poi il turnover sta complicando la situazione. Non è partita bene e ha perso il Derby, ma è una squadra che segna tanto. Il Napoli è il primo contendente per l’Inter e se tiene a registro la difesa può anche superarla nelle previsioni. L’Inter ha una rosa più forte dello scorso anno, ma serviva qualcosa in più dal mercato in difesa. In questo il Napoli ha più equilibrio: ha un’ottima difesa e ha gente che segna.