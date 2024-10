“A Conte basterebbe già un Lukaku così incidente sui destini del Napoli , del resto l’attaccante sposta verso l’alto i valori di una squadra, nelle singole partite e nel lungo cammino di un campionato.

Caso Kvara?

Per me Kvicha è già protagonista, non è cambiato nulla se non che la prestazione del ragazzo contro il Como è stata leggermente sotto gli standard abituali. Non so come andrà a finire la vicenda contratto, e quindi qualche perplessità sino a quando non rinnoverà la avremo, ma il giorno in cui il georgiano andrà via da Napoli, se così fosse, sarà un brutto giorno per tutti noi.