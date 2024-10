Napoli, una formazione “insolita” nell’amichevole di allenamento contro la Juve Stabia

Il Napoli è dimezzato per gli impegni dei nazionali sparsi in queste due settimane in giro per il mondo, e infatti, ieri nell’amichevole di allenamento contro la Juve Stabia a Castel Volturno, Conte ha schierato una formazione alquanto insolita, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Doppiette per Lukaku, Neres (a sinistra al posto di Kvaratskhelia) e Simeone nell’allenamento congiunto di ieri del Napoli contro la Juve Stabia a Castel Volturno. Sei gol per gli azzurri, cinque per la squadra di Pagliuca. Due tempi da quarantacinque minuti per una seduta pomeridiana, dopo quella mattutina, che ha offerto ulteriori indicazioni tattiche a Conte tra certezze ed esperimenti per l’assenza dei dodici nazionali. Con Rrahmani, Rafa Marin e Buongiorno out, ad esempio, Spinazzola ha agito al centro della difesa. In campo, a sinistra, c’era Mario Rui, reintegrato da qualche giorno ma sempre fuori lista. Per la Juve Stabia, quarta in Serie B e attesa dalla sfida alla Cremonese alla ripresa, in gol Piovanello, Piscopo, Meli e Adorante, autore anche lui di una doppietta”.

