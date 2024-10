Napoli: la cessione di Folorunsho può finanziare il nuovo difensore

Rafa Marin non è ancora pronto per essere un punto di riferimento, mentre Juan Jesus può tamponare l’emergenza ma non essere un titolare aggiunto. Così, il Napoli sta valutando la possibilità di intervenire a gennaio per un altro centrale di livello, con esperienza internazionale e possibilmente anche di Serie A. Un giocatore pronto subito, giovane e con un ingaggio abbordabile. E tanti indizi portano a Jaka Bijol, 25enne difensore centrale dell’Udinese e della Slovenia. La valutazione di Bijol è intorno ai 15 milioni, che magari il Napoli potrebbe reperire con la cessione di Folorunsho (la Lazio è tornata in pressing). Lo sloveno è alla terza stagione in Italia, può giocare sia nella difesa a tre (da centrale o braccetto) sia nella difesa a quattro. È uno dei pilastri della sua nazionale e in passato, negli anni passati al Cska Mosca, ha giocato sia in Champions sia in Europa League.

Fonte: Gazzetta dello Sport