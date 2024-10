Manna tenta il colpo per un ex big della Seria A, la situazione

Gli azzurri stanno facendo un lavoro impressionante, tanto a livello societario quanto in campo. Dopo la stagione disastrosa dello scorso anno, infatti, tutto sembra esser stato fatto per il meglio. De Laurentiis, in tal senso, ha seguito alla lettera le indicazioni di Antonio Conte, affidandosi poi alle conoscenze ed alle intuizioni di Giovanni Manna.

Nonostante ciò il momentaneo primo posto in classifica non può di certo essere visto come un punto di arrivo. Semmai è un punto di partenza. Per questo motivo, in vista di gennaio, il Napoli è al lavoro e, stando a quanto riportato dal giornalista Emanuele Cammaroto, il primo regalo per Conte potrebbe essere l’attuale terzino del Monaco, ed ex Torino, Wilfried Singo.

L’ivoriano classe 2000, che sta giocando con poca continuità in Ligue 1, potrebbe essere un colpo low cost davvero perfetto per Antonio Conte. Singo inoltre potrebbe ricoprire, di fatto, quattro ruoli: difensore centrale di una linea a 4, braccetto in una difesa a tre, esterno di centrocampo o terzino di fascia a destra. Insomma, Manna pare aver fiutato bene l’affare.