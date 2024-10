Franco Selvaggi su Spalletti e Conte, Italia e Napoli

L’ex calciatore Franco Selvaggi è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live sulla nuova Italia di Spalletti: “L’Italia ha un test molto impegnativo contro il Belgio che resta una squadra forte nonostante le assenze. Spalletti ha scelto il 3-5-2 dopo un brutto Europeo. E’ una gara importante, bisogna dare continuità dopo la vittoria in Francia, sulla strada del Mondiale per cui qualificarsi. Per quanto riguarda il Napoli, Conte è un grande allenatore e non solo un grande amico perché ha questa grande capacità di trasformare e rigenerare le squadre che allena. Ha vinto subito con la Juve, ha subito ridato competitività al Napoli. De Laurentiis ha avuto il merito di scegliere lui e Oriali, altro mio grande amico. Lele è entusiasta di essere a Napoli, del resto la città è straordinaria, tant’è che io ho avuto il mal di Napoli quando, a causa del Covid, ne sono stato lontano, visto che ogni tanto vengo in città. Napoli e Inter sono le squadre più accreditate per vincere lo scudetto, sono quelle che forniscono maggiori garanzie. Conte è un fenomeno, ero in commissione a Coverciano quando gli consegnammo il patentino di allenatore. Non mi aspettavo un inizio di campionato del Napoli così scoppiettante, ma conoscendo Conte dovevo aspettarmelo. A me piace come gioca il Napoli, non è sempre necessario il possesso per giocare bene, occorrono equilibrio ed efficacia”

