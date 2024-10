Camerun/Kenya: 4-1 (3-1). I padroni di casa ottengono i 3 punti

La sfida che mette di fronte Camerun e Kenya, gara valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, interessa particolarmente ai tifosi del Napoli, vista la presenza in campo di Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista, ormai un perno dei ‘Leoni Indomabili’ sarà tra gli ultimi a rientrare e rimettersi a disposizione di Antonio Conte vista la lunghezza del viaggio che deve affrontare.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita con 4 punti in classifica dopo due giornate e con la voglia di vincere per prendersi la testa del girone.

Il Camerun mette da subito in chiaro le cose e parte forte andando in vantaggio dopo 8 minuti grazie alla rete dal dischetto di Aboubakar.

Successivamente però la partita si ferma e tutti gli occhi dello stadio sono rivolti su un solo calciatore: Cristopher Wooh.

Il difensore di proprietà del Rennes dopo uno scontro di gioco molto duro, in cui ha battuto la testa, si accascia a terra facendo temere il peggio.

Prontamente arriva lo staff medico che prova a curare il calciatore che per pochi secondi ha perso conoscenza.

Fortunatamente il 23enne sembrava cosciente quando è stato portato all’ospedale più vicino per ulteriori accertamenti.

Dopo vari minuti di apprensione il gioco è ripreso e il Camerun riesce a segnare altri due goal prima dell’intervallo prima Hongla e poi con Mbeumo, con in mezzo il goal di Olunga che sembrava avesse riaperto la partita agli ospiti.

All’intervallo quindi il risultato è di 3-1 ed il Camerun è pienamente in controllo.

La seconda frazione inizia esattamente come era finita la prima, ovvero con i padroni di casa all’attacco.

Il goal del 4-1 è nell’aria e si manifesta al minuto 55’ con Bassogog, che dopo aver fatto l’assist per la rete di Mbeumo segna anche il goal che chiude di fatto la partita.

Factory della Comunicazione

Da questo momento in poi al Camerun basta gestire il risultato e lasciare che il tempo scorra, senza correre troppi rischi per portare a casa 3 punti fondamentali per il prosieguo del girone di qualificazione.

Si conclude così un match dominato dai padroni di casa che si portano a 7 punti nel girone, ottenendo quindi la vetta solitaria.

Zambo Anguissa è rimasto in campo per tutti i 90′ minuti offrendo una buona prestazione che conferma ulteriormente il suo ottimo stato di forma visto nelle ultime uscite del suo Napoli.

Le due squadre si incontreranno di nuovo, questa volta a campi invertiti, Lunedì 14 Ottobre alle ore 15:00 per la quarta giornata del girone, dove al Camerun di Anguissa basta una vittoria per ottenere la matematica certezza di aver superato il girone con due giornate di anticipo.