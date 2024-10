Paparesta: “Errori arbitrali? Non è questione di regolamento, ecco la soluzione”

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista ai microfoni di kisskissnapoli.it:

Rocchi ha detto di non essere soddisfatto degli arbitraggi nell’ultimo turno di campionato, cosa ne pensi?

“Rocchi è una persona di campo e quindi non è privo di conoscenze, sa bene che quello che è successo nell’ultima giornata è successo per discrepanza tra qualcuno e per colpa di deformità nei vari episodi”. Si è parlato anche di Var a chiamata, saresti d’accordo? “Questo potrebbe consentire di eliminare un altro ulteriore dubbio e quindi, potrebbe essere una soluzione ulteriore. Il var deve servire per eliminare gli errori”.

Molte lamentele sono riguardanti i falli di mano in area di rigore, troppi rigori fischiati?

“Se ne danno troppi solo in Italia, se andiamo a vedere la Premier League non ce ne sono così tanti. Non credo debba cambiare il regolamento, ma devono essere date delle direttive a cui tutti gli arbitri devono attenersi”. Qual è il miglior arbitro italiano al momento? “Diversi arbitri possono dirigere bene, ormai la direzione non dipende solo dall’arbitro ma anche dal Var”.Andare al var per un arbitro è sinonimo di debolezza? “Se lascia la decisione al var si, ma al var deve andarci, soprattutto se non riesce a capire quello che è successo in campo. La decisione del campo rimane fondamentale”.