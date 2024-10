“Napoli, con McTominay centrocampo è sistemato! Azzurri devono fare il massimo contro le big”

Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Napoli, che dopo la sosta per le Nazionali riprenderà il suo cammino dal difficile campo dell’Empoli.

“L’arrivo di Mc Tominay ha restituito vigore al centrocampo del Napoli, è un atleta formidabile che consente al Napoli una certa duttilità tattica, lui può fare la mezz’ala e anche il giocatore che si inserisce in zona gol. Gilmour? Penalizzato perché ha un mostro sacro come Lobotka davanti, è un elemento importante che può giocare con lui qualora Conte lo ritenesse, o magari per forzare una partita con un palleggiatore in più. Ha qualità e gioventù, è in una fase di apprendistato con un professore come Lobotka, e se lo ha detto Fabregas c’è da credergli. Nell’anno dello scudetto ho paragonato lo slovacco ai vari Iniesta, Xavi, ma ciò che mi impressiona di più non è l’aspetto tecnico, quanto piuttosto la fase di non possesso. Lobo ha intelligenza tattica, senso di posizione.

Lukaku? Si sente frenato dalla non perfetta forma fisica, ma mi sta sempre bene che fa gol ed assist in ogni partita, ovvio che al 70% sposti gli equilibri per fisicità e gestione della palla eccellente. Esce sempre vittorioso da ogni duello e se non va al tiro, mette in condizione i suoi compagni di farlo. Un attaccante non va visto solo in base ai gol realizzati, lui porta in dote sicuramente almeno 15-18 reti, ma diventa determinante perché manda gli altri a rete e queste caratteristiche sono determinanti. Non ho timore nel dire che il Napoli abbia ormai una sua struttura e un’identità. Certo tra poco arrivano scontri molto difficili, fermo restando che tu con le piccole devi vincere, e se il Napoli l’ha fatto ecco che diventa una candidata allo scudetto. Poi è chiaro che negli scontri diretti il Napoli deve cercare di fare il massimo, ma onestamente non mi sembra ad oggi di aver visto squadre messe meglio degli azzurri. L’Inter è sempre la favorita per rosa e ampiezza d’organico ma ha già balbettato in qualche occasione, i nerazzurri dovranno guardarsi dal Napoli e dalla Juventus, che ha iniziato un altro ciclo. Milan, Atalanta, Roma, Lazio comunque possono dare fastidio a chiunque”.