A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Ciotola, procuratore sportivo ed ex scout del Cagliari . Di seguito, un estratto dell’intervista.

Gaetano è un esempio di questo?

“Gaetano ha dovuto fare una trafila lunghissima. Lui a quest’ora poteva essere in palcoscenici davvero importanti. Anzi che lui gioca in Serie A. Moltissimi si perdono in Serie C, a volte anche solo perché vengono pagati il minimo sariale e quindi è facile mandarli in Serie C dalle squadre di Serie A”

A cosa può ambire il Napoli? Conta fa bene ad essere il pompiere della situazione?

“É ovvio che l’allenatore deve far rimanere tutti con i piedi per terra. L’obiettivo minimo deve essere la Champions, ma poi l’appetito viene mangiando. Io comunque sto avendo delle sensazioni molto positive, simile a quelle del tricolore. A Napoli non bisogna nascondersi, ma è obbligatorio rimanere con i piedi per terra. Il Napoli è stato costruito in maniera importante, tutti gli acquisti sono stati azzeccati. Gilmour giocherebbe ovunque. Neres in Italia rompe gli equilibri. McTominay è il miglior acquisto della Serie A. Lukaku, che ancora non ha raggiunto il picco della forma, sposta gli equilibri. Questa squadra può dire la sua fino alla fine”.