Kvara non ha dubbi: “Sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club”

Kvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli, parlando a Fifa.com, ha sottolineato quali sono i suoi desideri imminenti e le sua aspettative, come riporta il Corriere dello Sport. “Capitolo desiderata: «Più di tu tto, sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna: abbiamo competenze e carattere per riuscirci, faremo di tutto per andarci». Il contratto con il Napoli scadrà nel 2027 ma è nel pieno la trattativa di rinnovo fino al 2029: magari ci sarà tutto il tempo per fare grandi cose europee in azzurro. Chissà. Per il momento sta partecipando alla rifondazione post scudetto. Tre gol e 2 assist, il suo carnet in campionato. «Il calcio mi ha dato tutto e l’amore per il calcio mi spinge sempre a dare tutto. Mi sento libero quando scendo in campo e felice con la palla tra i piedi. Ho la fortuna di poter fare ciò che amo, come voglio. E un sogno è diventato realtà: sono diventato un calciatore e gioco per il mio Paese».

Factory della Comunicazione