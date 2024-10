Il ritorno del gigante. Rrahamani è tornato il pilastro della difesa bunker di Conte

È tornato il pilastro invalicabile della difesa del Napoli. Merito del metodo Conte, del nuovo spirito di gruppo ed anche del nuovo partner difensivo che porta un

cognome quasi profetico (Buongiorno). Amir Rrahmani sembra essere tornato il gigante difensivo della stagione dello scudetto. Il difensore kosovaro – 30 anni, da cinque al Napoli – è stato confermato al centro della difesa dal nuovo tecnico Antonio Conte. Sia quando si è partiti con il 3-4-2-1, sia con il cambio di paradigma ed il ritorno alla difesa a quattro. Rrahmani c’è sempre stato. Il suo score in quest’avvio di stagione parla chiaro: sette presenze tutte da titolare in campionato, dal primo all’ultimo minuto di gioco, una sola ammonizione finora ed anche un assist per Kvaratskhelia nel rotondo 3-0 che il Napoli rifilò al Bologna di Italiano al Maradona. C’è di più.C’è un giocatore completamente ritrovato che fa coppia con Alessandro Buongiorno a prescindere dal modulo tattico adottato da Conte. Un gigante sulle palle alte capace anche di dire la sua negli uno contro uno. Con Buongiorno c’è stato subito feeling: una coppia che spesso agisce da elastico con uno che si piazza come un mastino alle calcagna dell’attaccante di turno e l’altro pronto ad agire in caso la marcatura possa scappare (cosa che per fortuna sta accadendo molto raramente). Non è un caso che dopo la partenza choc di Verona all’esordio, il Napoli abbia trovato la quadra, la difesa ha chiuso la porta a quadrupla mandata con quattro clean sheet (cinque se si considera anche il pokerissimo rifilato al Palermo in Coppa Italia) – ed oggi risulti essere la terza meno perforata di tutta la serie A. Si può migliorare ancora. Intanto Rrahmani è partito – come la gran parte dei suoi compagni del Napoli (12 in tutto in giro per mezzo mondo) – per il doppio impegno con la sua nazionale del Kosovo in Nations League, nazionale in cui Amir detiene il record di presenze (56).

Fonte: Il Mattino