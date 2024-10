Gli infortuni – Non è solo perché si gioca troppo…i dati dicono che 8 calciatori su 10 si fanno male da soli

Zapata, Bremer, Rodri, Carvajal e l’elenco si allunga ancora: come si spiegano i tanti infortuni ai legamenti in questo periodo. Della Villa, direttore di Isokinetic: “È aumentata anche l’intensità del gioco”.

Il mese nero è ottobre. Più infortuni, soprattutto più infortuni al legamento crociato. Un trend stabile da almeno dieci anni, considerando che in Serie A la media degli LCA tocca i 12 casi a campionato. L’ultimo è quello di Duvan Zapata, l’attaccante del Torino uscito in barella da San Siro. Ma l’elenco è lungo: Bremer (Juventus), Cambiaghi (Bologna), Rodri (Manchester City), Carvajal (Real Madrid), per citarne alcuni, tutti alle prese con il crociato.

Il periodo nero

Cosa sta succedendo lo spiega Francesco Della Villa, direttore del Centro Studi di Isokinetic. “Stiamo tenendo monitorata la situazione. Gli infortuni al crociato sono abbastanza stabili in Serie A. Certamente c’è da fare una considerazione. La prima: gli infortuni al crociato si verificano più frequentemente all’inizio della stagione. Ottobre è il mese più caldo, è lì che abbiamo registrato più infortuni in assoluto”.

Le ragioni sono diverse e intervengono diversi fattori. L’inizio della stagione, per esempio. Si pensa, spiega Della Villa, “che i giocatori siano un po’ meno preparati”. Ma il mese di maggiore esposizione è appunto ottobre, un mese in cui si giocano più partite. “Ci possono essere periodi in cui ci sono più infortuni. Ma da un punto di vista generale possiamo aspettarci un infortunio al crociato ogni due stagioni per ciascun club. Chi ne ha un numero maggiore dovrebbe studiare nel dettaglio ciascun infortunio per capire eventuali tendenze”. Quasi il 10% dei calciatori avrà un infortunio al crociato, un infortunio raro in senso generale, ma considerata la carriera di un calciatore il dato è molto alto (1 su 10). Il vero problema però, spiega Della Villa, “è il sommerso dei giovani. I dati nel mondo suggeriscono che l’infortunio al crociato è in aumento nei giovani ragazzi e ragazze. Dobbiamo tenerlo in considerazione”.

Quando il crociato va ko

La questione non è solo che si gioca troppo. Il rischio di infortuni al crociato è rimasto lo stesso, invariato, ma essendoci più partite il rischio aumenta. Per i giocatori c’è più esposizione. E questo, più che il crociato, aumenta le possibilità di infortunio muscolare. Già 76 in queste prime 7 partite. Ma il numero di crociati, 5 in questa stagione (Zapata, Bremer, Cambiaghi, Circati, Scamacca, più chi si trascina l’infortunio dalla scorsa stagione e chi se l’è rotto in estate), è significativo. Negli ultimi anni è aumentata l’intensità, lo stress, il numero di partite. Spiega Della Villa che è “aumentata l’intensità del gioco, maggiori accelerazioni e decelerazioni: il crociato avviene soprattutto in fase di decelerazione”. Interessante è vedere anche come avvengono gli infortuni al crociato. I meccanismi sono di tre tipi, spiega Della Villa. “Con un tackle, è il caso di Ferguson o di Carvajal. Sono contatti diretti, ci si può fare poco. E poi abbiamo altre due categorie. La prima è il contatto indiretto, il caso di Bremer che viene spinto e si fa male. E quello di non contatto, un giocatore si fa male completamente da solo. È il caso di Zaniolo e in parte quello di Zapata”. Interessanti sono i dati: il 44% per cento dei professionisti si fa male senza contatto, un altro 44% per contatto indiretto. Solo il 12% si fa male per contatto diretto. In pratica: 8 calciatori su 10 si fanno male da soli. “E poi dobbiamo pensare che i professionisti sono altamente selezionati. Le percentuali di non contatto nelle ragazze e nei ragazzi, nei giovani in generale, sono molto più alte”, aggiunge Della Villa.

Recupero e ricadute

Il mondo dello sport (non solo del calcio) si pone domande sul suo statuto, sulla mole di gare stagionali, sulla sua forma e sostanza. Un mondo che spesso appare lo specchio rovesciato della medicina. Prevenzione contro performance: non è facile trovare un equilibrio. Il sistema è complesso. Si gioca troppo? Impossibile stabilirlo. “Bisognerà che la comunità medico sportiva pensi a delle strategie efficaci adattandole al contesto attuale”, dice Della Villa. Isokinetic, centro medico di eccellenza della Fifa, all’avanguardia proprio nello studio del crociato e del recupero infortuni, da tempo guarda al futuro. E ovviamente dentro c’è anche il crociato che, spiega ancora Della Villa, “non è solo l’infortunio LCA in sé, ma è qualcosa di molto complesso al livello del ginocchio, infortuni che solitamente coinvolgono anche altre strutture: menischi, collaterali, cartilagine”. Dunque, “non sono infortuni da banalizzare ma da trattare attentamente”. Oltre la chirurgia (scelta consigliata per i giocatori) c’è tutto l’aspetto del recupero. “È fondamentale seguire un programma basato sui criteri e non su tempi di recupero. I calciatori di quel livello tornano a giocare tutti, il 100%”. Anche qui i dati dicono altro. Il rischio di un secondo infortunio, di una ricaduta, è del 18% a 5 anni dal primo recupero: 1 su 5 rischia di rifarsi male. I tempi medi di recupero in letteratura scientifica (uno studio relativo ai giocatori in Champions League) parlano di 192 giorni (6 mesi e mezzo) per tornare ad allenarsi e di 239 giorni (8 mesi) per tornare a giocare. Non è così semplice, però. Ogni caso è a sé. C’è, aggiunge Della Villa “una enorme variabilità a seconda dell’infortunio e della risposta del singolo giocatore. Un calciatore deve finire il percorso di recupero per bene”.

Fonte: Gazzetta