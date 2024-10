Di Canio, ex calc.: “Io arresterei quelli del Manchester United: ma come si fa a dar via McTominay?”

L’ex attaccante del Napoli, Paolo Di Canio, ha parlato a Il Mattino, sottolineando il suo pensiero sul Napoli primo in classifica di Antonio Conte. “Conte è nato per resuscitare le squadre di morti. Lo dice la sua storia. Lui è fatto per questo: è un “secchione”, uno che io adoro per come riesce a martellare le sue squadre. E che può anche portare il Napoli a vincere lo scudetto. È primo. E con merito. È entrato nella testa dei calciatori, li ha motivati, è l’uomo forte che mancava, il martello, il vero erede di Trapattoni in Italia: Di Lorenzo, anche se ancora lontano dai livelli raggiunti con Spalletti, è cresciuto in pochi mesi. Con Luciano, tutti hanno “over-performato”, poi l’anno scorso tutti hanno “sotto-performato”. Ora c’è Antonio: il Napoli non ruba l’occhio, non è esteticamente bello, ma lui non mi pare che voglia mettersi in evidenza con idee cervellotiche. Vince facendo cose semplici. La smetta di gettare acqua sul fuoco, di dire eravamo decimi o la storia della bicicletta. Ha speso tanto questa estate e ha preso chi voleva. Non deve vincere lo scudetto, ma ha tutto per arrivare tra le prime quattro che, penso, sia il vero obiettivo di De Laurentiis. Io andrei da quelli del Manchester United per arrestare tutti i dirigenti: ma come si fa a dar via McTominay? C’è uno come Neres che fa la riserva. Gilmour nel Brighton ha mostrato di avere le stesse caratteristiche di uscita palla al piede e di lucidità di Lobotka”.

