“Sui tocchi di mano c’è uniformità, oggi è tutto oggettivo! Qualità arbitri bassa”

Luca Marelli, ex arbitro e talent Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Goal degli episodi da moviola dell’ultimo weekend, finiti sotto la lente d’ingrandimento.

“Prima di quest’ultimo week end non ci son state tantissime polemiche arbitrali. Toglierei le prime giornate perché c’è un gran caldo, le squadre non sono complete e sono giornate di campionato molto anomale. Non è un caso che le polemiche di agosto siano state nulle. Sui tocchi di mano, in area di rigore, non ci sono polemiche perché ci si è uniformati. C’è una casistica talmente ampia che tutti i tocchi di mano vengono valutati tutti, poi sui contatti tra giocatori è più complesso perchè ci sono diversi tipi di contatti. Step on foot? E’ imprudenza, il regolamento è come un codce civile, non contiene tutte le possibilità. Rigore per la Juventus? Se non fosse stato assegnato quel rigore ci sarebbe stata una polemica enorme. E’ un rigore bruttissimo come quello di Henandez su Dodò. Hanno voluto oggettivizzare tutto cercando di codificare quanto più è possibile. Dieci anni fa la qualità media degli arbitri era più alta, i talenti ormai non emergono più”.