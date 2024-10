Rinnovo Meret, ora è il Napoli ad avere fretta, ecco perchè

Una delle priorità del Napoli è il rinnovo di due suoi calciatori, Kvaratskhelia, e Alex Meret, fermo per un infortunio. In particolare per quanto riguarda quest’ultimo si cerca di accelerare, e Il Mattino spiega perchè. “Non c’è un caso Meret, sia chiaro, ma in realtà ora, è il Napoli che ha fretta: perché il portiere friulano a giugno andrà in scadenza e farà gola a tutti prendere un numero uno come lui a parametro zero. Campanello d’allarme? Forse. Ma quello di farlo partire “gratis” è un regalo che De Laurentiis non vuole fare: spinge per la permanenza e anche Meret ha dato indicazioni in questa direzione, perché vuole restare al Napoli per almeno altri tre anni. Fino al 2028. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno si sta lentamente, molto lentamente, sbloccando ma l’ultimo incontro, la settimana scorsa, non ha prodotto alcun passo in avanti. Insomma, non ci siamo ancora. Ne servono altri di appuntamenti. E infatti Pastorello tornerà a Napoli a fine ottobre, proprio per tentare di comprendere se ci sono le condizioni per una permanenza. Ma ovvio, visto dal punto di vista dell’agente di Meret, non c’è più tutta questa fretta. Bisogna far attenzione, dunque, in questa fase. La trattativa per il prolungamento del contratto del portiere è stata avviata già questa estate ma è proseguita senza scossoni. Ma la notizia di Castel Volturno, dove ieri è ripresa la preparazione, è un’altra: perché Meret sta bene, sta bruciando i tempi e il piano di recupero va avanti proprio nella direzione che era stata prevista dal medico, Raffaele Canonico. Alex torna titolare, molto probabilmente, con l’Empoli, alla ripresa del campionato. L’infortunio lo ha costretto a saltare la convocazione con la Nazionale: poca roba, visto che tanto con Donnarumma non gioca mai”.

