“Lukaku trascinatore, il Napoli ha un allenatore che può portare allo scudetto”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore ed ex attaccante, tra le altre, di: “sta facendo molto bene, è in una condizione ottimale. Ha una bella grinta, voglia di emergere da un momento di grande difficoltà. Lagira intorno a, che sta trascinando la squadra in modo splendido. Ha un grande fisico, è molto atletico, è uno degli attaccanti migliori che abbiamo in. Il suo problema è la continuità. Non si spiega perché il giocatore abbia questa discontinuità. In questo momento, se latrova la quadra giusta (cosa su cui sta lavorando molto), credo chepuò essere un trascinatore davvero importante. Al momento sta facendo una grande differenza.è un grande allenatore che è riuscito a portare uno scudetto meritatamente. Certo è stato bravo a sfruttare gli errori altrui, ma è stato ancora più bravo a stare lì. Poi quando si cambia l’allenatore è sempre difficile creare l’ambiente giusto, voltare pagina, per l’allenatore creare un grande feeling con i giocatori. L’unione che c’era trae la squadra non può esserci subito con un nuovo allenatore. L’allenatore è sempre un condottiero comunque. Il campionato in ogni caso è molto particolare e sorprendente. L’, che si pensava potesse vincere il campionato di nuovo a mani basse, sta faticando un po’. Sta prendendo molti gol. Lavive un momento particolare. Ilha cambiato subito pagina in maniera splendida.è bravissimo ad entrare subito nella testa dei giocatori. Inoltre, ilha un parco giocatori davvero speciale, basta considerare chesta facendo la panchina. Credo chelo abbia già detto, tenere un giocatore così, sacrificato, in panchina è per pochi, pochi se lo possono permettere. Quindi ilmerita di stare lì dov’è adesso. L’allenatore spesso e volentieri non trova facilità con i tanti giocatori che ha disposizione e le tante coppe da affrontare. I giocatori devono sempre avere la responsabilità di rendere sempre al massimo, anche se stanno tanto in panchina. Lukaku lo sto seguendo e sapete come mi può interessare ilcon le sue dichiarazioni ha dimostrato un grande legame con. Poi l’unione con, che lo porta ovunque vada, é gratificante al massimo. Il giocatore è motivato al massimo e farà molto bene.è un trascinatore straordinario, anche quando non segna, fa segnare i suoi compagni. La squadra gioca in funzione di. Il, al di là la della bellissima classifica, ha un allenatore e la mentalità che può portarla a vincere il campionato“.