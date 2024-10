Improta: “Il Napoli è primo con merito. Lobotka calciatore totale, sul rinnovo di Kvara…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, allenatore ed ex Napoli:

Napoli è primo in classifica a pienissimo merito, ora serve consolidarlo. I campionati si vincono battendo le medie e le piccole squadre e così sta facendo la squadra di Conte. Conte è stato molto intelligente a passare ad un 4-3-3, abbandonando la difesa a 3 e il sistema di gioco iniziale.

Ora il Napoli subisce pochissimo e quel poco che arriva sono conclusioni da fuori area. Il gol con il Como arriva per merito di Strefezza più che per demerito della difesa azzurra. Lobotka sta facendo la differenza, è un calciatore totale che può fare al caso di qualsiasi top club.

Spero che termini la carriera al Napoli, si può aprire un ciclo con Conte in panchina. Kvaratskhelia non al 100%? È vero, non è ancora maturo al livello psico-fisico. Ora è diventato anche padre di famiglia e questo lo aiuterà a crescere ulteriormente. Conte sta tirando fuori qualcosa di nuovo da lui, quando poi sarà pronto diventerà un demonio in mezzo al campo.