Il Casms potrebbe “premiare” i tifosi azzurri nelle trasferte con occhi aperti! Empoli sarà azzurra?

Il Viminale starebbe per concedere una notevole apertura ai tifosi del Napoli: nonostante la gara interrotta a Cagliari per il lancio di petardi e fumogeni, il braccio di ferro con la prefettura di Torino e il seguente divieto di partire per lo Juventus Stadium, l’Osservatorio va verso l’apertura della trasferta a Empoli per i tifosi azzurri residenti a Napoli. Una valutazione che tiene in conto anche del provvedimento del Tar del Piemonte e che verrà completata nelle prossime ore, quando verrà adottato il provvedimento decisivo ma il via libera del Ministero dell’Interno appare scontato. Nella riunione, a cui hanno preso parte anche i delegati della Lega Calcio, i vertici della polizia avrebbero deciso di non chiudere alla trasferta, nonostante ci sia sempre una certa preoccupazione: per gli ultrà del Napoli è una specie di test della verità. Osservati speciali, in vista anche delle due trasferta a Milano, con Milan e Inter: in caso di intoppi, l’Osservatorio non avrebbe esitazioni ad adottare severe restrizioni nel viaggio a San Siro. Cosa che era stata già ipotizzata. A Empoli è prevista la solita invasione, con almeno 4 mila tifosi provenienti dalla Campania: si gioca alle 12,30, quindi – dovesse essere confermato il via libera – sarà una grande festa azzurra in Toscana per la prima trasferta da capolista del Napoli di Conte. Fonte: Il Mattino