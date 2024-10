“Il calcio è cambiato, deve cambiare anche l’arbitraggio! Con inesperti al Var…”

Paolo Bergamo, ex arbitro e designatore arbitrale, ha parlato ai microfoni di Radio Goal degli episodi da moviola dell’ultimo weekend, finiti sotto la lente d’ingrandimento.

“E’ cambiato il calcio per cui deve cambiare anche l’arbitraggio. Non possiamo dimenticarci che il calcio sia un gioco di contatto, dove si deve conquistare la palla e dove i movimenti delle braccia devono aiutare il corpo. Luperto doveva saltare com’è saltato per stare in equilibrio. Rocchi? Si sta lamentando di sé stesso, non gli ho sentito dire che l’ammonizione di Conceicao è stata un azzardo. Dobbiamo arrivare a una linea veritiera da parte di chi guida. Se metti al VAR arbitri che son stati dismessi perché incapaci di arbitrare in A allora i mali vengono da sè. Così si hanno i VAR impreparati, gli arbitri in campo sanno che manca esperienza al VAR e non si affidano. Abbiamo una miniera di grandi arbitri come Collina, Rosetti, Rizzoli, Messina, Irrati che potrebbero essere un patrimonio inestimabile in Italia che dia indirizzi. Ciò che manca in Italia è l’insegnamento, i grandi cervelli ormai sono andati all’estero”.