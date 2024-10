Ex arbitro Casarin: “Ci sono arbitri inesperti…”

In diretta su Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal è intervenuto l’ex arbitro Paolo Casarin; il quale ha esposto il suo punto di vista sulla situazione degli arbitri italiani dopo le polemiche dello scorso weekend.

Ecco le sue parole:

“Non m’è così facile capire cosa stia succedendo tra gli arbitri, ma un po’ d’esperienza ce l’ho e vedo arbitri con poca esperienza. Questo momento di sbandamento va superato in fretta per trovare la strada giusta. Bisogna rivedere certe convinzioni. Protocollo errato? Le regole sono quelle uguali per tutti, ci sono arbitri inesperti ed il gioco del calcio prevede la conquista di un pallone che in un momento sia accanto ad un piede e l’altro ha il diritto di contenderlo. Mi pare che le interruzioni di gioco oggi non siano poi tantissime rispetto al passato, ma bisogna intervenire su un presunto fallo in maniera esperta e oggettiva. Maradona? Mi diceva sempre di proteggergli i piedi, quando me lo disse la prima volta era in un Manchester-Barcellona e veniva dalla rottura della caviglia. Aveva in mente ciò che aveva subito di recente, ma per fortuna non s’è mai più verificato un infortunio così grave. Giocava con i lacci slacciati, io gli dicevo di allacciarsi le scarpette ma lui diceva ‘Non ti preoccupare, se cado per terra è colpa mia’. C’era più dialogo all’epoca, con Diego Armando Maradona ho sempre avuto un bel rapporto. Lui mi invitò al suo matrimonio, peccato non sia potuto andarci per impegni di lavoro”.