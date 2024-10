Caressa: “Lukaku ha trovato il suo allenatore ideale!”

Il giornalista Fabio Caressa, sul suo canale YouTube ufficiale è tornato a parlare del Napoli e dell’avvio di stagione di Romelu Lukaku, spiegando perché secondo lui il belga può fare la differenza.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Lukaku non è ancora al massimo, credo che Conte voglia di più da lui… Due assist e un gol, direi sufficiente no? Con i numeri abbiamo spiegato l’importanza di Lukaku: è il secondo giocatore in Serie A che dà più profondità, cioè che fa guadagnare più volte il 25% del campo alla sua squadra.

Questo è molto importante, cioè: le squadre riescono a verticalizzare perché hanno giocatori così, che danno profondità ma proteggono anche il pallone permettendo di risalire. Quindi si guadagna in fretta il campo invece di fare quell’odiosissimo “Diridin diridan” che si vede in orizzontale in altre squadre, per esempio nella Roma di Juric. Secondo me questo è un elemento fondamentale. Sicuramente Lukaku ha trovato il suo allenatore ideale, e Conte probabilmente ha capito che poteva essere un giocatore ideale per lui Lukaku, proprio per questa sua attitudine. Lukaku non è lo stesso se non c’è Conte, cioè Lukaku che – ripeto deve ancora migliorare – è così se c’è Antonio Conte“.